Charlotte Timmers schittert in vier reeksen op Streamz, maar... “Ik ben nu vooral verdrietig én boos”

Showbizz

Charlotte Timmers (31), die u eerder al op het scherm zag als visagiste Kim in ‘Studio Tarara’ en stiefzus Sofia in ‘Beau Séjour’, is in liefst vier reeksen tegelijk te zien op het nieuwe streamingplatform Streamz . Die hoge frequentie heeft haar nu de titel opgeleverd van Streamz-koningin. De Limburgse blijft er echter bescheiden onder, want hoe druk ze op het scherm lijkt, zo windstil is het in realiteit. “Ik wist perfect wat ik aan het doen was met mijn leven, ik was aan het bouwen aan iets, maar dat valt nu allemaal weg.”