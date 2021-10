Charlotte Sieben, de nieuwe Louise in 'Familie': "Sarah-Lynn vindt me een waardige vervangster, dat doet deugd”

TV Auteur ‘Sex and the City’ vraagt fans om hun leven niet te baseren op de tv-serie: “Het is niet erg feminis­tisch”

15:27 Candace Bushnell (62), de auteur van de ‘Sex and the City’-boeken, geeft haar fans de raad om hun leven niet te baseren op de gelijknamige tv-serie. Volgens de schrijfster was de show niet “erg feministisch”. “Mannen kunnen op verschillende manieren erg gevaarlijk zijn voor vrouwen.”