Charlotte Leysen terug op het scherm na zware periode: “Ik heb geleerd om naar mijn grenzen te luisteren”

Leysen was van 2011 tot 2019 wrapper op Ketnet. Binnenkort is ze opnieuw op de zender te zien als jurylid in de allerlaatste Ketnet Musical, een wedstrijd waarin 24 jonge acteurs strijden om de hoofdrollen in de gelijknamige musical. Een echte comeback, want de afgelopen jaren verdween ze uit de media om te reizen en familie op te zoeken. “Ik was op mentaal en fysiek vlak daar keihard aan toe. Ik trok me terug om weer te aarden in een rustiger tempo”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad. In 2018 werd de presentatrice geveld door zware gezondheidsproblemen: ze kreeg een voedselvergiftiging en ook haar maag en darmen raakten beschadigd. Haar herstel verliep moeizaam, wat ook mentaal woog. “Ik heb uit die periode geleerd om meer naar mijn eigen grenzen te luisteren. Ik wilde mijn passies beleven, maar had voortdurend te weinig energie.”