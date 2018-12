Charlotte Leysen ­heeft een nieuwe vriend: “Zo smoor op Mark!” Redactie

12 december 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Charlotte Leysen (30) heeft een nieuwe vriend, een Londenaar genaamd Mark. De Ketnet-wrapster, die al een tijd buiten strijd door een zware voedselvergiftiging, zou smoorverliefd zijn. Dat schrijft TV Familie.

“Doordat ik op werkvlak noodgedwongen een stap terug moest zetten, heb ik de kans gekregen om de liefde meer toe te laten in m’n leven”, zegt Charlotte in TV Familie. “M’n nieuwe vriend heet Mark en is 36. Hij komt uit Londen, maar woont in Amsterdam waar hij zakenman is. Daar leerden we elkaar op een feestje kennen, dankzij gemeenschappelijke vrienden. Mark is een avontuurlijke man die vol passie in het leven staat. We zijn tegenpolen, maar je weet wat het cliché zegt: tegenpolen trekken elkaar aan. We genieten van onze liefde en kijken erg uit naar de warme feestdagen.”

En zo klimt Charlotte stilaan uit het dal waar ze door ziekte in was beland. Eind april was ze voor Ketnet naar Togo gereisd. Daar liep ze een voedselvergiftiging op die het op haar darmen had gemunt. Doordat ze aanvankelijk bleef werken, raakte ze uitgeput, waardoor ze noodgedwongen moest rusten en van het scherm verdween. Door haar fysieke problemen en bijhorende inactiviteit, liep Charlotte mooie jobkansen buiten Ketnet mis, waardoor ze het ook mentaal moeilijk kreeg. Maar nu, mede dankzij nieuwe liefde Mark, wordt ze stilaan weer de oude. Charlotte had drie jaar geleden een poosje een relatie met David Cantens (37), die we kennen uit ‘Marsman’ en ‘Familie’.