Charlotte en Geoffrey uit ‘Down The Road’ zijn stapelverliefd: “Ik heb haar al ten huwelijk gevraagd!” Kathleen Vervoort

20 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Dieter Coppens vindt ze wel een lekker kontje hebben, maar Charlotte (21) leerde in Zuid-Afrika iemand kennen die haar hart nóg sneller doet slaan: Geoffrey (20). En de liefde tussen de twee ‘Down The Road’-deelnemers is groot, getuige hun toekomstplannen. “Al moeten we nog uitzoeken of die wel mogelijk zijn”, vertellen ze in Dag Allemaal.

Charlotte en Geoffrey zijn verliefd, en dat mag iedereen zien. Wanneer we hen ontmoeten voor dit hartverwarmend gesprek, zitten ze arm in arm en geven ze ­elkaar voortdurend kusjes.

Het is één en al romantiek tussen jullie twee. Nochtans lijken jullie op tv in ‘Down The Road’ nog gewoon vrienden.

Charlotte: Klopt, wij zijn pas na onze reis een koppel geworden. Geoffrey had in Zuid-Afrika wel al gevoelens voor mij, maar bij mij begon het pas te kriebelen enkele weken na thuiskomst.

En als we het goed begrijpen, ben je dan recht op jouw doel afgegaan.

Charlotte: Natuurlijk! Zo ben ik. We zagen elkaar terug op een feestje en toen sloeg de vonk echt over. Sindsdien zijn we stapelverliefd.

Geoffrey: Nu is het echt boem patat, hé. Elke dag sturen we elkaar berichtjes via WhatsApp.

Charlotte: Anders mis ik hem te veel. Ik woon in Pulderbos, Geoffrey in Rotselaar. Da’s dus kéiver.

Dat moet inderdaad niet ­makkelijk zijn.

Geoffrey: Ik heb thuis écht liefdesverdriet gekend. Ik miste Charlotte.

Charlotte: Echt waar? Zo schattig! Dat wist ik zelf nog niet.

Zien jullie elkaar nu vaak?

Charlotte: Door de afstand ­horen we elkaar vooral via Whats­App. Ik kan niet zomaar de trein nemen en mijn ouders hebben ook nog hun bezigheden. Maar met Valentijn hebben we wél iets fijns gedaan!

Vertel.

Charlotte: We zijn samen naar de cinema gegaan, naar de film van ‘Nachtwacht’.

Geoffrey: ‘De poort der zielen’.

Een echt romantisch uitje.

Geoffrey: Thuis hebben we ook al gezellig met z’n tweetjes onder een dekentje naar de film van ‘F.C. De Kampioenen’ gekeken. Handjes vastpakken, kusjes geven...

Charlotte: Ja, dat was een kéi­romantische avond.

En hoe zien jullie de toekomst?

Geoffrey: Ik heb Charlotte ten huwelijk gevraagd.

Charlotte: En ik heb ja gezegd. (giechelt)

Geoffrey: Nu moeten we nog uitzoeken of dat kan, trouwen.

Charlotte: We hebben nog tijd, hé. Eerst moeten we elkaar nog wat beter leren kennen en dan zien we wel hoe het moet.

En ondertussen kan jij al dromen van je trouwjurk.

Charlotte: (bloost) Dat doe ik al, maar ik mag nog niets verklappen, want dat brengt ongeluk.

Is Geoffrey voor jou op één knie gegaan?

Charlotte: Ja, ja. Hij heeft het helemaal gedaan zoals het moet. En hij heeft me mooie oorbellen gegeven voor m’n verjaardag. Én een witte roos!

Geoffrey: Ik ben een romanticus. Voor Charlotte doe ik alles.

Charlotte, op tv zeg jij vaak dat Dieter een lekker kontje heeft. Wat vindt Geoffrey daarvan?

Charlotte: Het is niet omdat ik Geoffrey graag zie, dat ik niet naar Dieter mag kijken, hé? Hij is gewoon een mooie jongen... als vriend. Dieter heeft een relatie en ik ook, dus ik ga hem niet aanraken. Ik wil geen problemen in de huis­houdens.

Is Geoffrey dan niet jaloers?

Charlotte: Nee, da’s nergens voor nodig. Want Geoffrey heeft ook een sexy kontje.

Geoffrey: (schatert het uit) Zo hoor ik het graag!