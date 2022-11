Charlotte de Witte is beste techno-DJ ter wereld: “In België wordt techno onderschat, wij doen echt wel coole shit”

Showbits Tanja Dexters over haar Zillion-tijd: "Dennis Black Magic had geen goede bedoelin­gen, ik spreek uit ervaring”

Na enkele moeilijke jaren waarin ze vooral negatief in het nieuws kwam, is Tanja Dexters (45) klaar voor een comeback in de media. Ze is één van de kandidaten in de nieuwe versie van ‘Fear Factor’, het programma waarin ze destijds ook al opviel omdat ze voor geen enkele uitdaging terugdeinsde. Ze werd in 1998 Miss België en daarna ook een populaire P-Babe en dus vertoefde ze wel eens in de beruchte discotheek Zillion. Daar leerde ze Frank Verstraeten en Dennis Black Magic goed kennen. Exclusief voor Showbits blikt ze terug op haar Zillion-dagen. “Na de breuk met Brigitta Callens belde Frank Verstraeten mij omdat hij een nieuwe miss zocht. Frank was een stouterik met een warm hart. Dennis had geen goede bedoelingen met vrouwen en ik spreek uit ervaring”, vertelt ze aan Jarne. Bekijk deze nieuwe Showbits.

17 november