Charlotte De Bruyne schittert als jurylid in ‘De Twaalf’: “Zelf al wel eens iets gestolen, ja” DBJ

10 november 2019

11u24 0

Vanavond is de tweede aflevering van de rechtbankserie ‘De Twaalf’ te zien op één. Wij blikken met een van de hoofdrolspeelsters Charlotte De Bruyne vooruit. Zelf is ze nog nooit in aanraking gekomen met het gerecht, maar ze geeft toe wel een keer iets te hebben gestolen. “Maar daar had ik heel veel spijt van.”