Charlotte Anne Bongaerts is in het huwelijksbootje gestapt

“My first, my last, my everything", schrijft Charlotte Anne op Instagram. Zij en haar vriend Mathias Michiels zijn eindelijk in het huwelijksbootje gestapt. Hun trouw vond plaats in Kopenhagen, waar het koppel woont voor de job van Mathias. Drie maanden geleden werden de ‘Gent West’-actrice en haar vriend nog ouders van hun dochtertje Max. Ook zij mocht een wit pakje aandoen voor de trouw van haar ouders.

De tortelduifjes waren eigenlijk van plan om vorige zomer te trouwen, maar corona gooide roet in het eten. “Onze trouw is spijtig genoeg in het water gevallen", vertelde Charlotte Anne in februari aan onze krant. “We hopen nu in juli toch onze families en getuigen in Kopenhagen te krijgen voor ons huwelijk. Ja, ik verlang daarnaar, want ik keek er zó naar uit om met Mathias te trouwen.”

Charlotte Anne Bongaerts doet vooral aan theater, maar werd ook bij het grote publiek bekend dankzij haar rol in de gevangenisreeks ‘Gent West’, waarin ze een koppel vormde met Tatyana Beloy. Daarnaast kroop ze ook in de huid van Helena in de Streamz-reeks ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’.

