Charlotte Adigéry vertelt publiek op CORE over haar papa: “Hij is terug, dat moeten we vieren”

We hebben er lang op moeten wachten, maar dit weekend staat Elton John (76) eindelijk in het Sportpaleis met z’n afscheidstournee ‘Goodbye Yellow Brick Road’. De Brit blikt in de concertreeks terug op een succesvolle carrière van meer dan vijf decennia, al moest de zanger onderweg ook wat woelige watertjes doorzwemmen. Zo kende een stevige alcohol- en drugsverslaving in de jaren 70 en 80 bijna een fataal einde. Vandaag is de artiest al jarenlang nuchter en deelt hij z'n inzichten met een nieuwe generatie sterren. Van Ed Sheeran en Eminem tot Britney Spears: allemaal kunnen ze op de steun en tips van Elton rekenen. “Dankzij hem ben ik afgekickt.”