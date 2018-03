Charlize Theron plast in haar broek na mopje SD

09 maart 2018

17u59

Bron: YouTube 1

Charlize Theron (42) was te gast bij James Corden in 'The Late Late Show' en deed daar een opmerkelijke bekentenis. Toen de actrice samen met collega-acteur David Oyelowo (41) op restaurant was in Mexico, waar de opnames van 'Gringo' plaatsvonden, verloor ze letterlijk de controle over haar blaas. "Het ijs was gebroken", aldus Oyelowo.