Charlie Sheen moet ex-vrouw Denise Richards “nul dollar” alimentatie betalen

Eerder deze week besliste een rechter in Los Angeles dat de alimentatie die ‘Two and a Half Men’-acteur Charlie Sheen voor z'n dochters Sami (17) en Lola (16) betaalt, teruggebracht wordt naar “nul dollar per maand", beginnende van 1 augustus 2018. De advocaat van Sheen had namelijk aangehaald dat de acteur sinds april de volledige voogdij over z'n dochters heeft.

Sheen diende in december 2019 een eerste verzoek in om het bedrag te laten aanpassen. Z'n ex-vrouw, Denise Richards, diende daarop geen eigen papierwerk in om de claim van Sheen te weerleggen. Ze was ook niet aanwezig op de zitting. Omdat ze daar niet van op de hoogte was, beweren bronnen. “Charlie heeft twee jaar geleden z’n verzoek ingediend en bleef daarna de datum steeds uitstellen. Denise was dan ook erg verbaasd dat de zitting uiteindelijk plaatsvond toen zij niet in de stad was. Hij heeft haar ermee overvallen."

Volgens de bron klopt het verhaal van Sheen, dat beide dochters fulltime bij hem zouden wonen, niet. “Lola woont niet bij Charlie", klinkt het. “Ze woont bij allebei haar ouders, en verblijft bij Charlie wanneer Denise niet in de stad is. Als zij terugkomt, verblijft Lola altijd bij haar." Voor oudste dochter Sami is de situatie anders. Die maakte vorige maand op TikTok bekend dat ze ingetrokken was bij haar vader. “Eindelijk ben ik verhuisd uit dat helse huis.” Die opmerkingen zijn volgens verschillende bronnen te wijten aan het feit dat Richards haar dochters strenge regels oplegt. “Ze is een moeder en een ouder, en er zijn nu eenmaal regels. Die wilde Sami niet volgen. Charlie past de regels van Denise niet toe. En dus wilde Sami bij haar vader gaan wonen."

Sheen toonde zich in ieder geval tevreden met de beslissing van de rechter. “Ik denk dat wat er vandaag gebeurd is, extreem eerlijk was", zei hij bij het verlaten van de rechtbank. De twee acteurs leerden elkaar kennen op de set van ‘Good Advice' in 2000, maar de vonk sloeg pas een jaar later over. Ze trouwden in juni 2002, in maart 2005 vroeg Richards de scheiding aan.

