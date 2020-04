Charles Van Domburg zit wekenlang vast in Gambia: “Maar hier geen coronavirus, dus vier ik zalig lange vakantie”

16 april 2020

17u16

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Je kent hem ongetwijfeld wel: Charles Van Domburg (51), de zanger met zijn kenmerkende blonde coupe. Bekend van The Magical Flying Thunderbirds en ‘Het Swingpaleis’. Wel, hij zit door de coronacrisis vast in het Afrikaanse land Gambia. “ Pas op 15 mei vliegt - normaal gezien toch - een vliegtuig weer naar België”, vertelt hij in weekblad TV Familie. “Mijn reis was voor twee à drie weken gepland, maar ik ga hier in totaal twee maanden vastzitten. Nu, er zijn slechtere plekken om te verblijven, hé.”

“Ik moest er even tussenuit. En vlak voor die strenge maatregelen in België werden opgelegd, kwam ik in Gambia aan”, zegt hij in het weekblad. “Ik ken dat land goed. Ik kom er al ruim twintig jaar. Met Kerstmis en met oud en nieuw heb ik er al vaak opgetreden in hotels, met Coco Jr. en Geena Lisa. Na Gambia wilde ik Senegal aandoen, maar dat zit er niet in.”

Je had niet verwacht dat de coronadreiging zulke grote proporties zou aannemen?

“Zéker niet. En nu... Natuurlijk zou ik graag terug naar België komen. Maar ik heb geïnformeerd bij de ambassade: er zijn voorlopig geen repatriëringsvluchten richting België.”

Maar er zijn er al wél geweest, hoor. Waarom heb je zo geen vlucht geboekt?

“Ik was niet op de hoogte van die vluchten. Ja kijk, het is nu zo. Wanneer ik thuis zal geraken, dat hangt af van hoe de coronasituatie verder evolueert. En ja, op 15 mei zal het misschien lukken. Het voordeel van in Gambia vast te zitten, is dat hier geen corona is.”

Toch wel. Maar (nog) niet zo uitgebreid als in Europa en de Verenigde Staten.

“Ah, voilà. Er is heel weinig corona hier. Dus is er ook geen lockdown. Er worden wel strenge maatregelen genomen. De grenzen zijn gesloten. En alle horecazaken ook. Er zijn nog enkele hotels open voor toeristen die in Gambia vastzitten.”

Je hoeft je geen zorgen te maken wat je logement betreft.

“Nee, nee. De eerste weken logeerde ik op hotel, nu in een huisje op het strand. Klinkt zalig, hé? In een restaurant vlakbij kan ik gelukkig nog maaltijden afhalen. En de voedingswinkels zijn open.”

Lukt het financieel?

“Het is wel, euh, pittig. Op het einde van mijn verblijf zal m’n portemonnee nogal plat zijn, vrees ik. Voor dat huisje betaal ik zo’n 50 euro per dag, dat valt mee. Gelukkig is het leven hier ongelooflijk goedkoop. En als artiest ben ik aangesloten bij een sociaal fonds. Zo krijg ik binnenkort een vergoeding. Ik blijf positief. De mentaliteit van de Gambianen is formidabel, die mensen maken voor mij iedere dag goed.”

In sommige Afrikaanse landen worden witte mensen uitgescholden en agressief benaderd. Omdat ze zogezegd het coronavirus binnenbrengen.

“Ja, zeg! Ik heb dat gelezen. Maar ik ben nog niet bekogeld met stenen of zo. Integendeel: iedereen lacht als ze mij zien. Ik voel me op m’n gemak.”

Hoe hou jij jezelf bezig?

“Ik maak lange strandwandelingen, ik ga geregeld golfen. En ik ben een fanatieke visser. Om de drie à vier dagen ga ik dus vissen met iemand die ik ken. En met iemand anders maak ik muziek. Je hoort het: ik heb dingen om handen, geen probleem.”

Je lijkt zelfs volop te genieten.

(lachje) “Dat is zo, ja. Ik geniet van deze langgerekte vakantie. Al verlang ik er ook naar om weer onder vrienden en familie te zijn. Ik hou via de sociale media contact met hen. En ze zien dat ik het beter heb dan zij, want ja... Geen lockdown in Gambia, hé. Ik voel me hier zo vrij als een paradijsvogel!”

