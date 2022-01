Charles nodigt Harry uit, maar vooral uit schrik voor ‘vernietigende’ biografie: “De aankondiging was pure chantage”

TV RECENSIE. ‘Somebody Somewhere’: “Niet om van te schaterla­chen, wel om van te glimlachen”

Het ene moment zit u in de middelbare school en ligt de wereld voor u open, het andere bent u de veertig voorbij en hebt u de ene onvervulde droom na de andere tegenslag opgestapeld. Comédienne Bridget Everett kan erover meespreken. In ‘Somebody Somewhere’, te bekijken op Streamz, speelt ze de hoofdrol in een verhaal gebaseerd op haar eigen zoektocht naar vriendschap en vreugde in haar geboortestaat Kansas, waar wervelwinden thuis zijn. Of dit pretentieloze tussendoortje u ook van uw sokken kan blazen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

