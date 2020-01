Chanteerde deze Nederlandse presentator Nikkie Tutorials? BDB

Bron: RTL Boulevard 0 Showbizz Presentator Kaj van der Ree (28) wordt ervan beschuldigd dat hij probeerde Nikkie ‘Tutorials’ de Jager (25) te ‘outen’ als transgender. Zo zou de YouTuber en radiopresentator een jaar geleden een video hebben geplaatst met de titel ‘Is NikkieTutorials transgender?’.

Nikke Tutorials deelt al sinds 2008 veelbekeken make-up tutorials op YouTube. Hierdoor mocht ze al de make-up verzorgen van grote sterren als Lady Gaga. In een openhartige vlog maakte het internetfenomeen maandag bekend dat ze transgender is. “Ik ben eindelijk vrij en kan nu mezelf zijn”, vertelde ze. Al was er ook een schokkende kanttekening. Nikkie deelde het nieuws namelijk omdat ze gechanteerd werd. “Mensen wilden mijn verhaal aan de media lekken. Ze zeiden dat ik loog of dat ik de waarheid niet wilde vertellen. Dus voor de mensen die mijn verhaal bekend wilden maken, deze is voor jullie’’, vervolgde Nikkie, waarna ze haar middelvinger opstak.

Het verhaal over de chantage schokte de uitgebreide fanbasis van Nikkie. Andere YouTubers gingen zelfs mee op zoek naar de dader. Zo postte Alice Osthoorn een video waarin ze presentator Kaj van der Ree aanwijst als schuldige. Zij vond een filmpje dat hij vorig jaar opnam met de titel ‘Is NikkieTutorials transgender?”. “Serieus, er gaat nu dus al acht jaar lang een gerucht rond in de YouTube-wereld en ik ga het er nu maar een keer uitgooien”, vertelt Kaj in de controversiële video. De reactie van Alice is fel. “Iedereen wist het gewoon, maar ook al weet je het niet, zelfs dan zet je dat niet online”, meent zij.

Na alle ophef heeft Kaj intussen zelf gereageerd op Instagram. “Ik word overladen met berichten dat ik verantwoordelijk ben voor het ‘outen’ van Nikkie”, schrijft hij in zijn bericht. “Dit slaat echt helemaal nergens op. Ik heb hier 10 maanden geleden een vraag over gesteld in het programma ‘Nieuwspunt’. Alleen ik had 0,0 idee dat Nikkie daadwerkelijk transgender is.”

Kaj beklemtoont dat hij oneindig veel respect heeft voor Nikkie. “Ik vind het prachtig dat we in een land leven waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Naar mijn mening is dit een gigantisch misverstand want alle mensen die mij langer kennen dan vandaag weten dat ik iedereen liefheb, en respect heb voor alles en iedereen”, sluit hij zijn berichtje af. Intussen gaf hij zijn video ook een andere titel.