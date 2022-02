Chantal Janzen over het ‘The Voice of Holland’- schandaal: “Ik maakte het mee als een buitenstaander”

Of ze terugkeert als er een comeback van ‘The Voice of Holland’ komt, weet Chantal Janzen niet: “Ik heb daar helemaal nog niet over nagedacht. Ik moet dit even gewoon aankijken. Je bekijkt zoiets toch voornamelijk als buitenstaander.” Eerder liet Chantal al op Instagram duidelijk weten geen goed woord over te hebben voor de partijen en mensen die “blijkbaar al zo’n tien jaar lang van de misselijkmakende praktijken bij ‘The Voice’ afwisten, ze verzwegen en in de doofpot stopten.”