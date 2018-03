Champagne voor Marc én dochter Barbara Dex: dubbel feest! hl

05 maart 2018

15u53

Bron: hl 0 Showbizz De familie Dex heeft een feestweekend achter de rug met een tuinparty, balonnen en knallende champagnekurken. De pakjes waren vooral voor papa Marc, want die werd 75 jaar en deed zichzelf en zijn fans een nieuwe cd cadeau: ‘Bedankt voor al die jaren’. Dochter Barbara (34) stond op de eerste rij om hem te feliciteren, maar was eigenlijk ook het feestvarken.

De zangeres scoort op dit moment sterk in de hitlijsten met haar album ‘Dex tot de tweede macht’ met tijdloze liedjes van de hand van haar vader. Precies 25 jaar na haar debuut-cd ‘Iemand’ bracht ze dit eerbetoon aan haar vader uit. Het opzet bevalt Vlaanderen wel. De cd staat op vijf in de Ultratop Albums en Barbara’s nieuwe single ‘Waar moet ik heen’ doet het nog beter, want die verdient brons met de derde plaats in de Ultratop Singles. Het succes vertaalt zich ook in de zalen. Barbara toert in maart en mei door Vlaanderen met haar theatershow ‘Dex tot de tweede macht’, die al op heel wat plaatsen uitverkocht is. April heeft Barbara voorbehouden voor het muziekspektakel ‘Zoo of Life’ naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de Antwerpse Zoo. Daarin zal ze naast Jelle Cleymans, Janine Bischops en Tinne Oltmans te zien zijn.