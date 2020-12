Chadwick Boseman tot ‘held voor de eeuwigheid' gekroond op bijzondere MTV Awards

Deze speciale en nostalgische awardshow, die de naam ‘MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time' kreeg, werd gepresenteerd door actrice Vanessa Hudgens. Prijzen waren er in acht categorieën, voor de memorabelste momenten uit tv en film van de jaren 80 tot nu.

Hero for the Ages

De belangrijkste prijs van de avond was zonder enige twijfel de ‘Hero for the Ages Award’. Die ging naar de in augustus overleden acteur Chadwick Boseman en werd gepresenteerd door diens Marvel-collega’s Don Cheadle en Robert Downey Jr. “Zijn energie en intensiteit was onmiskenbaar, vanaf de eerste seconde dat je hem op het scherm zag of vanaf het moment dat je hem in levenden lijve ontmoette", zei Downey Jr. “Er was iets apart en bijzonder aan Chadwick Boseman. Maar hij was het heldhaftigst wanneer hij gewoon Chad was. Dan was hij groter dan eender wie hij op het scherm vertolkte."

Ook Cheadle had enkele mooie woorden voor z'n overleden collega over: “Telkens wanneer hij op de set kwam, inspireerde en beïnvloedde hij iedereen daar. Met elke nieuwe rol, creëerde hij een nieuw leger aan fans”, merkte de acteur op. Boseman overleed op 43-jarige leeftijd. Hij was vooral bekend voor z'n rol in ‘Black Panther’, maar had nog heel wat meer op z'n conto staan, zoals James Brown in de biopic ‘Get On Up’.

Legendary Lip Lock

Volgens MTV was de meest legendarische kus ooit die tussen Selma Blair en Sarah Michelle Gellar in ‘Cruel Intentions’. “Ik denk dat de reden waarom de kus zo lang bleef hangen bij het publiek, niet enkel iets te maken heeft met de initiële shock”, vertelde Blair. “Het was ook een katalysator voor heel wat jonge mensen om bepaalde aspecten van hun seksualiteit nog te ontdekken, en het zorgde ervoor dat mensen zich op hun gemak voelden bij wie ze eigenlijk waren." “En het was ook nog eens erg sexy", voegde Gellar er lachend aan toe, waarna de twee actrices elkaar opnieuw kusten. Nu ja, een plexiglas - het is per slot van rekening 2020 - gooide roet in het eten.

GOAT Dynamic Duo

De prijs voor meest dynamische duo ging - hoe kan het ook anders - naar Drew Barrymore en Adam Sandler. De twee acteurs speelden al drie keer een koppel op het witte doek: in ‘The Wedding Singer' (1998), ‘50 First Dates’ (2004) en ‘Blended' (2014). “Het was zo leuk om samen met jou in elk van de afgelopen drie decennia een film te maken", vertelde Barrymore tegen haar tegenspeler. En nu er een nieuw decennium aangebroken is, mogen fans wel degelijk hopen op een nieuwe film samen, klonk het mysterieus bij Sandler. “Laten we wachten tot we iets geweldig vinden", antwoordde Barrymore. “We hebben per slot van rekening nog tien jaar. En het moet bijzonder zijn."

Ook deze prijzen werden uitgereikt:

Scream Queen: Jamie Lee Curtis

Dance Your Ass Off: Kevin Bacon in ‘Footloose’

Heartbreaking Break-Up: Jason Segel en Kristen Bell in ‘Forgetting Sarah Marshall’

Comedy Giant: Kevin Hart

Zero to Hero: William Zabka als Johnny Lawrence, de slechterik uit ‘The Karate Kid’, die nu z'n eigen serie heeft, ‘Cobra Kai’

She-Ro: Gal Gadot als Wonder Woman.