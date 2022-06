Cesar Casier poseert voor Porsche en Armani en heeft zijn eigen kledinglijn: “Ik heb eens in de Vogue gestaan voor 100 euro. Gene zever”

BV IN BEELD. Jamie-Lee Six en Francisco Schuster over hun toekomst­plan­nen op première ‘Elvis’: “Het effect van ‘De Verraders’ is enorm”

Goed nieuws voor de vele fans van Elvis Presley: The King (of Rock and Roll) is terug .... op het witte doek. Vanavond vond in de White Cinema in Brussel de Belgische première plaats van ‘Elvis’, de langverwachte film over het leven en de muziek van de superster. En zelfs 45 jaar na zijn dood, is hij nog steeds ontzettend populair. Ook bij onze (jonge) BV’s.

