CEO van Disney reageert subtiel op heisa rond ‘Black Widow’

“Iedereen tevreden”

Film per film

‘Black Widow’ was niet de enige film die gelijktijdig in de bioscoop en op de streamingdienst te zien was. Ook ‘Cruella’, ‘Raya and the Last Dragon' en ‘Jungle Cruise’ kregen die behandeling. Maar de twee volgende films van Disney, ‘Free Guy’ en ‘Marvel’s Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, zullen wél eerst 45 dagen lang exclusief in de bioscoop verschijnen. Chapek voegde er nog aan toe dat Disney in de toekomst film per film zal bekijken welke releasemethode het beste werkt. “Zowel Bob Iger (voorzitter van The Walt Disney Company, red.) en ik zijn ervan overtuigd dat dit de juiste strategie is. Beslissingen over de release worden film per film gemaakt. In de toekomst gaan we volop gebruik blijven maken van alle mogelijke opties."