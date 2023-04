CEO Frederik Delaplace reageert op 'spreekverbod' voor VRT-medewerkers in open brief: “Geen sprake van”

BV Véronique De Kock zou niet opnieuw deelnemen aan Miss België: “Het enige wat ik deed, was proberen niet te verzuipen”

“Ik verwacht nu niet dat ze plots aan mijn deur kloppen voor een musical.” In ‘The Masked Singer werd Véronique De Kock onthuld als Mummie en vorige week stond ze op het podium tijdens het ‘The Masked Singer’-concert in het Sportpaleis. Maar een herlancering van haar zangcarrière zit er niet in. Ook haar tijd als Miss België is iets wat Véronique liever in het verleden laat, zo vertelt ze aan ‘TV Familie’. “Ik ben te vroeg volwassen moeten worden.”