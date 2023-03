CEMI overschrijdt kaap 3 miljoen abonnees op YouTube: “We blijven elke dag hard werken”

Celebrities ‘Fiddler on the Roof’-ac­teur Chaim Topol (87) overleden

De Israëlische acteur Chaim Topol is donderdag in Israël overleden op 87-jarige leeftijd, meldt de Israëlische president Isaac Herzog. Topol leed al lange tijd aan de ziekte van Alzheimer. Hij was vooral bekend van zijn hoofdrol in de musical en film ‘Fiddler on the Roof’.