Celine Van Ouytsel ruilde roze auto voor 'Black Panther'

De uittredende Miss België is al sinds januari aan de slag als zelfstandig model en influencer - met haar rechtendiploma wil ze later aan de slag - en één van haar eerste samenwerkingen is er eentje met Mercedes Groep VDH. "Begin dit jaar legden we contact en zijn de plannen gemaakt voor een samenwerking. De voorbereidingen gebeurden in alle stilte, maar nu mag iedereen de 'Black Panther' zien! Ik koos voor mat zwart omdat ik niet voor iets voorspelbaars wilde gaan. Er is meer dan het roze 'Legally Blonde'-meisje. Met deze wagen toon ik ook een andere kant en stijl van mezelf", zegt ze. Eentje met pit, zo blijkt, want de wagen werd ook voorzien van een pantermotief.