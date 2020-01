Celine Van Ouytsel is nieuwe Miss België 2020 Jolien Boeckx

11 januari 2020

22u50 140 Showbizz ‘t Is gebeurd! Celine Van Ouytsel uit Herentals is Miss België 2020. De 23-jarige heeft zonet het kroontje van ons lands mooiste gekregen en volgt zo Elena Castro Suarez (19) op. Van Ouytsel werd op voorhand al aangeduid als topfavoriete. Het is intussen ook al het zevende jaar op rij dat onze Miss België een Vlaamse is.

De spanning was te snijden in het Proximus Theater in Plopsaland in De Panne. 32 bloedmooie finalisten, allemaal met maar één doel: de kroon van Miss België 2020 bemachtigen. Dit jaar streden er liefst 32 meisjes voor de titel en geen 30 zoals dat traditioneel het geval is. Het was dan ook een speciale editie, omdat de verkiezing van Miss België 90 jaar bestaat, waarvan 15 jaar onder het bewind van Darline Devos. De concurrentie was extra stevig, dus.

Van een straffe openingsdans waarin alle 32 meisjes het beste van zichzelf toonden, tot een defilé in avondjurk en - hoe kan het anders - in badpak. Niet de simpelste klus blijkbaar om in een lange avondjurk en op hoge hakken de trap naar beneden te komen. Drie dames struikelden haast over hun eigen voeten. Na een show van twee uur kon slechts ééntje de winnares zijn. Celine Van Ouytsel - die nota bene zelf tegen de vlakte ging en daarbij haar bh verloor - krijgt het kroontje, eerste en tweede eredame zijn Celest en Anicca geworden. Het vierde lintje ging naar Laura en Elize werd vijfde eredame.

“Ik kan niet wachten om aan mijn jaar als Miss te beginnen”, zegt Celine ons. “Normaal stond er nu een stage op de planning (Celine heeft een diploma rechten op zak, red), maar dat zet ik voorlopig even on hold.” De kersverse Miss is trots op wat iedereen bereikt heeft. “Ja, ook iedereen naast mij, het was een fantastische groep. Hoewel er veel vooroordelen waren over ruzies en onze capaciteiten. Die vooroordelen weerleg ik nu allemaal. Ik zie de toekomst heel rooskleurig in.”

(lees verder onder de foto’s)

Tijdens de show werden nog zes andere awards uitgereikt: Miss Beach, Miss Sport, Miss Social Media, Miss Talent, Miss Charity en Miss Model. Zes prijzen waarvoor de finalisten punten konden scoren tijdens hun reis naar het Baron Resort in Sarm-el-Sheikh eind oktober. Daar werden onder meer een sportwedstrijd en bikinidefilé op het strand gehouden. De winnaressen van deze prijzen waren meteen ook zeker van een plekje in de top 20.

Deze finalistes gingen met een award naar huis:

Miss Talent

Blandine Frennet

Miss Beach

Anicca Van Hollebeke

Miss Social Media

Celine Van Ouytsel

Miss Sport

Caro Beugnier

Miss Charity

Marieke Vannieuwenhuyse

Miss Model

Elize Baron