Celine Van Ouytsel (23), onze kersverse Miss België: “De beha die op het podium viel was niet van mij” JOBG

13 januari 2020

00u00 0 Showbizz De beauty met brains heeft de kroon van Miss België 2020 bemachtigd. Zelfs een pijnlijke val op het podium, waarbij ze een bh verloor, hield topfavoriete Celine Van Ouytsel niet tegen. "Opstaan en weer doorgaan: da's mijn levensmotto", zegt de juriste uit Herentals. "Dat overbrengen naar anderen is mijn missie dit jaar."

Geen enkel uurtje heeft ze geslapen als we haar kamer binnenstormen voor een fotoshoot en interview. Maar zelfs dan haalt Celine haar breedste glimlach boven, want dit is waar de Vlaamse Elle Woods - de blonde juriste uit de film 'Legally Blonde' - haar hele leven al van droomde. Eventjes dacht ze zaterdagavond dat die droom voorbij was. Na uren repeteren zonder ook maar één val, strompelde Celine tijdens het defilé in avondjurk van de trap. Bam, op haar knieën. Een hilarisch, maar tegelijk bijzonder pijnlijk moment. Vooral toen er een bh op het podium achterbleef. "Zoiets moet bij iemand gebeuren zeker... Ik had heel lange mouwen aan mijn kleed en terwijl ik naar het podium stapte, heb ik backstage blijkbaar nog iemands bh meegesleurd. Die is blijven steken in de sleep en zo ben ik gestruikeld", vertelt onze kersverse Miss België - voor het zevende jaar op rij een Vlaamse. "Gelukkig heeft iedereen eens goed kunnen lachen, inclusief ik. Ach, we maken er het beste van, dacht ik. Ik sta weer op en ga door. Het leven bestaat uit vallen en opstaan. Ik heb mijn levensmotto meteen kunnen demonstreren."

Niet eerlijk?

Hoé je weer opstaat, is daarbij van het grootste belang. Celine bewees het voorbije jaar al dat ze een krak is in positivisme. Toen ze afgelopen zomer tot Miss Antwerpen werd gekroond, moest ze meteen een lading negatieve reacties incasseren. 'Niet eerlijk, want zij heeft meer dan 60.000 volgers op Instagram', klonk het. "Het is een heel grote misvatting dat al mijn volgers, die ik sinds het vijfde middelbaar heb opgebouwd, op mij stemmen. En uiteindelijk mogen alle meisjes zich promoten op sociale media, dus ik zag daar geen enkel probleem in. Uiteindelijk heeft mij dat nog harder gemotiveerd om voor het kroontje te gaan. Ik laat niks aan mijn hart komen."

"In het eerste en tweede middelbaar werd ik gepest. Ik zag eruit als een kindje. Ik was heel slank en onzeker, en studeerde hard. Dat was een moeilijke periode voor mij, maar ik heb daar goed over kunnen praten en ben er zo sterker uitgekomen", vertelt Celine. "Ik denk dat ik er zo onbewust voor gekozen heb om rechten te studeren. Ik kan niet tegen onrecht, ik wil daar altijd iets aan doen."

Rolmodel

Haar titel van Miss België komt daarbij goed van pas. Celine wil een rolmodel zijn voor andere meisjes die onder meer kampen met vooroordelen. "Als je een droom hebt, moet je daarvoor gaan en dan kan je die bereiken. Kijk maar naar mij. Ik werd zo dikwijls het domme blondje, de Barbie of Miss Instagram genoemd. En toch ben ik altijd blijven vechten voor mijn diploma. Ik heb mij gesmeten in die opleiding en heb voor de zomer na vijf jaar studeren mijn diploma behaald, mét onderscheiding. En nu heb ik die andere droom van mij kunnen verwezenlijken, óók ondanks alle vooroordelen en commentaar."

In 2016, het jaar waarin Lenty Frans het mooiste meisje werd, schreef Celine zich al eens in voor de verkiezing. Ze werd toen tweede eredame bij Miss Antwerpen. "Ik studeerde net en heb uiteindelijk beslist om mij op school te focussen. Wel met het idee in mijn achterhoofd om mij opnieuw in te schrijven. Vorig jaar, toen Elena Castro Suarez werd gekroond, zat ik in mijn master en moest ik mijn thesis nog schrijven. Dan heb ik de stap gewaagd."

De rollercoaster van een missenjaar is nu officieel gestart voor Celine. En dat voelt ze ook op Instagram. Vlak voor de kroning had ze nog 64.000 volgers, gisteren steeg dat aantal vlotjes richting de 75.000. "Ongelofelijk. Mijn Instagram is ontploft", lacht Celine. "Ja, ik ben als influencer weleens naar een première geweest of werd al herkend op straat. Maar wat ik nu meemaak, heb ik nog nooit ervaren. Normaal ging ik dit jaar mijn stage aan de balie beginnen, om het verder tot advocaat te schoppen. Maar dat plan zet ik nu eventjes on hold."

'Mooi en meedogenloos'

Na Ann Van Elsen in 2002 en Tanja Dexters in 1998 klinkt Miss België nog eens Kempisch. "Ik ben blij dat ik de Kempen op de kaart kan zetten. Al maakt de herkomst van de Miss België mij niks uit. Ik vertegenwoordig ons land in zijn geheel."

Binnenkort doet Celine dat zelfs in de VS, want organisatrice Darline Devos heeft voor haar een rolletje versierd in de soap 'Mooi en meedogenloos'. "Ik mag naar Los Angeles voor een figuratierol: ongelofelijk! Mijn mama en ik zijn superfan van die serie. Een rolletje als dochter van Brooke zou ik wel tof vinden. (lacht)" De looks heeft ze er alvast voor.

Ten slotte nog goed nieuws voor de mannen: Miss België 2020 gaat momenteel als single door het leven.

Mama Carine: "Een val was m'n grootste nachtmerrie"

Vol bewondering en trots volgden Celines mama Carine, stiefpapa Kurt en papa Gert zaterdag de galashow in het theater van Plopsaland. "Mijn grootste nachtmerrie was dat Celine van de trap zou vallen", zegt Carine. "En dan gebeurt dat toch wel zeker! Haar jurk was gemaakt van een speciaal stofje en dan die fijne schoentjes eronder... 'Wat als je valt?', vroeg ik haar vooraf. 'Dan sta ik weer recht, hé, mama.' En dat heeft ze gedaan ook. The show must go on. We zijn supertrots op Celine. En nu moet ze genieten. Wij steunen haar ten volle. Wel met de twee voetjes op de grond, zo zijn we in de Kempen, hé."