Celine Van Ouytsel (23) nieuwe Miss België ondanks val tijdens defilé Jolien Boeckx

11 januari 2020

22u50 196 Showbizz ‘t Is gebeurd! Celine Van Ouytsel (23) uit Herentals is Miss België 2020. De blondine met een masterdiploma Rechten op zak volgt Elena Castro Suarez (19) op als mooiste meisje van ons land. Zelfs een val tijdens het defilé kon haar favorietenrol niet verstoren. “Ik sta gewoon terug op, zoals je dat in het leven vaak moet doen.” Het is intussen al het zevende jaar op rij dat Miss België een Vlaamse is.

De spanning was te snijden in het Proximus Theater in Plopsaland in De Panne. 32 bloedmooie finalisten, allemaal met maar één doel: de kroon van Miss België 2020 bemachtigen. Dit jaar streden er liefst 32 meisjes voor de titel en geen 30 zoals dat traditioneel het geval is. Het was dan ook een speciale editie, omdat de verkiezing van Miss België 90 jaar bestaat, waarvan 15 jaar onder het bewind van Darline Devos. De concurrentie was extra stevig, dus.

Van een straffe openingsdans waarin alle 32 meisjes het beste van zichzelf toonden, tot een defilé in avondjurk en - hoe kan het anders - in badpak. Niet de simpelste klus blijkbaar om in een lange avondjurk en op hoge hakken de trap naar beneden te komen. Drie dames struikelden over hun eigen voeten, waaronder Celine Van Ouytsel, die daarbij zelfs haar bh verloor. “De hoop om te winnen, was op dat moment wel een klein beetje weg. Maar op zo'n moment moet je gewoon terug rechtstaan en dat is exact hetgeen ik gedaan heb. Iets dat je trouwens in het echte leven ook moet doen”, zegt ze. En die bh die ze verloor? “Er was blijkbaar eentje blijven zitten in de sleep van mijn kleed. Kan gebeuren in zo’n drukte (lacht).”

Pijnlijke misser of niet, Celine Van Ouytsel kreeg als topfavoriete de kroon op haar hoofd. “Ik kan het amper geloven. Het dringt totaal niet door”, sprak ze in tranen na de kroning. “Het is altijd een droom van mij geweest om Miss België te worden. Vooral om te tonen dat je jouw dromen kan bereiken als je daar keihard voor werkt.” En om komaf te maken met vooroordelen: Celine is blond, houdt van roze, rijdt in een knalroze Range Rover rond, heeft meer dan 60.000 volgers op Instagram - ondertussen blijft dat aantal stijgen, zeker nu ze Miss België is geworden. “En toch heb ik mijn masterdiploma Rechten op zak. Oordeel dus niet te snel. Eigenlijk kan je mij de Vlaamse Legally Blonde (een verwijzing naar de film met Reese Witherspoon in de hoofdrol, red.) noemen en daar ben ik trots op. Dat ik nu de titel van Miss België aan mijn masterdiploma Rechten mag toevoegen, is fantastisch. Ik kan niet wachten om aan mijn jaar als Miss België te beginnen”, zegt ze. Normaal zou Celine nu met een stage aan de balie starten, om het zo tot advocate verder te schoppen. “Maar die stage zet ik voorlopig even on hold. Ik ga mij keihard inzetten als Miss België en vooral ook genieten. Dit kan niemand mij ooit nog afpakken.” Hoe ze toekomst inziet? “Rooskleurig! (lacht)”

Eerste eredame werd Celest Decaesstecker uit Leffinge, tweede eredame Anicca Van Hollebeke uit Faimes. Het vierde lintje ging naar Laura Vanquaillie uit Bertrix, Elize Baron uit Herent werd vijfde eredame.

Organisatrice Darline Devos is alvast tevreden met Miss België. Dat zei ze meteen na afloop van de galashow in het Plopsa Theater in Adinkerke. “Ik had verschillende favorieten en zag meerdere meisjes miss worden vanavond maar ik ben heel blij met het resultaat”, aldus Devos. “Celine heeft haar spreekvaardigheid duidelijk van kleins af aan mee. Daarom is ze ook juriste geworden. Ze is enorm ondernemend.”

(lees verder onder de foto’s)

Tijdens de show werden nog zes andere awards uitgereikt: Miss Beach, Miss Sport, Miss Social Media, Miss Talent, Miss Charity en Miss Model. Zes prijzen waarvoor de finalisten punten konden scoren tijdens hun reis naar het Baron Resort in Sarm-el-Sheikh eind oktober. Daar werden onder meer een sportwedstrijd en bikinidefilé op het strand gehouden. De winnaressen van deze prijzen waren meteen ook zeker van een plekje in de top 20.

Deze finalistes gingen met een award naar huis:

Miss Talent

Blandine Frennet

Miss Beach

Anicca Van Hollebeke

Miss Social Media

Celine Van Ouytsel

Miss Sport

Caro Beugnier

Miss Charity

Marieke Vannieuwenhuyse

Miss Model

Elize Baron