Céline Dions omgeving reageert op berichten: “Ze wordt helemaal niet verstikt” DBJ

31 juli 2019

19u40 0 Showbizz Céline Dion is helemaal niet in de macht van haar beste vriend Pepe Muñoz. Dat beweren mensen uit de ‘innerlijke kring’ van de 51-jarige zangeres nadat er geruchten opdoken dat de 35-jarige nieuwe beste vriend van Céline haar zou vervreemden van haar omgeving.

“Als echte leden van Célines ‘innerlijke kring’, zijn we verdrietig en teleurgesteld”, reageren ze in een brief aan Pepe die Céline op Instagram deelt. Eerder beweerden ‘vrienden’ van de zangeres dat Dion door haar achtergronddanser en creatief directeur werd geïsoleerd van anderen en dat ze zich grote zorgen maakten. “Deze ‘bronnen’ hebben niets beters te doen dan het verspreiden van roddels die niet waar zijn.”

De daadwerkelijke vrienden van de zangeres willen Pepe dan ook een hart onder de riem steken. “Laat je niet kisten en ga zo door. We houden van je!” Eerder werd al geroddeld over Pepe en Céline. Toen werd gefluisterd dat het de nieuwe liefde van de zangeres is, omdat hij steeds vaker aan haar arm verscheen. De zangeres verwees de roddels eerder dit jaar naar het rijk der fabelen. “Ja, er is een nieuwe man in mijn leven, maar niet dé man in mijn leven. We zijn vrienden, we zijn beste vrienden.”

“Pepe is zo’n beetje haar toyboy en heeft de boel overgenomen. Hij isoleert haar en dat valt mensen op. Maar zij is stapelgek op hem en luistert naar alles wat hij zegt”, klonk het eerder via ‘getrouwen’ van Dion. “Wanneer iemand iets aan haar wil vragen, moet dat via hem gaan. De enige personen die momenteel nog dichtbij haar staan, zijn haar stylist en kapper. Verder ziet ze niemand meer, door zijn slechte invloed.”