Celine Dion moet concerten in Las Vegas uitstellen vanwege medische problemen: “Ernstige spasmen”

Volgens het bericht kampt de Canadese zangeres met ‘ernstige en aanhoudende spierspasmen’, waardoor ze niet kan repeteren voor de shows, die op 5 november 2021 in Las Vegas beginnen. “Dit breekt mijn hart", zegt de zangeres. “Mijn team en ik hebben de afgelopen acht maanden hard gewerkt aan deze nieuwe show, en dat we dan niet kunnen openen in november stemt me ongelofelijk droevig. Mijn partners in Resorts World Las Vegas en AEG hebben de klok rond gewerkt om dit gloednieuwe theater klaar te krijgen, en het is ongelofelijk mooi. Ik voel me schuldig dat ik hen in de steek laat en - vooral - dat ik mijn fans, die plannen hebben gemaakt om naar Las Vegas te komen, moet teleurstellen. Nu moet ik me focussen op beter worden. Ik wil dit zo snel mogelijk in orde krijgen."