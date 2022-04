Céline Dion moet Belgische concerten uitstellen om gezondheidsredenen

Céline Dion heeft al een tijdje gezondheidsproblemen. Ze werd onlangs behandeld voor “ernstige en aanhoudende spierkrampen” die haar zouden verhinderen om op te treden, klinkt het bij de organisatie. Maar haar herstel duurt langer dan gehoopt. “Het spijt me dat we onze plannen voor een tournee in Europa nog eens moeten wijzigen", laat Céline weten. “Eerst moesten we de shows verschuiven vanwege de pandemie, nu vanwege mijn gezondheidsproblemen. Het gaat intussen iets beter met me, maar ik heb nog altijd krampen. Wanneer ik op het podium sta, moet ik in topvorm zijn. Ik kan niet wachten, maar ik ben er nog niet klaar voor. Ik doe mijn uiterste best om weer op het juiste niveau te komen, zodat ik 100% kan geven op mijn shows. Dat verdienen jullie.”