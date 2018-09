Celien Hermans stelt haar droom na dubbel herseninfarct niet langer uit: "Ik ga voor maagverkleining" Jan Ruysbergh

04 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Nico die mij moest helpen wassen en aankleden... Dat was heel confronterend", zegt Margriet Hermans’ dochter Celien (25) in Dag Allemaal over het dubbele herseninfarct dat ze opliep. Celien is inmiddels hersteld, en maakt weer volop toekomstplannen. Om te beginnen: dezelfde medische ingreep die haar moeder al onderging. "Daar zal zeker commentaar op komen", weet Celien, "maar daar ga ik mij nu eens níks van aantrekken!"

Massa’s steunbetuigingen heeft ze de jongste weken ontvangen, maar ook negatieve reacties. "Sommigen vinden dat ik aandacht zoek. 'Alsof jij de enige bent die ooit een herseninfarct hebt gekregen’, lees ik dan op fora", zucht Celien Deloof - Hermans in Dag Allemaal. "Ik ben nu eenmaal een publiek persoon. Ik wil gewoon mensen die hetzelfde meegemaakt hebben, helpen met mijn verhaal. Ik mag het me niet aantrekken, maar ik lig daar wakker van. Och, het voornaamste is dat ik hier thuis in Ravels bij mijn man Nico en onze hondjes Vedet en Celco (een samentrekking van Celien en Nico, nvdr) in alle rust kan herstellen."

Dat gaat sneller dan verwacht. In de videoclip bij je single ‘Ritme in mij’ sta je zowaar stralend te dansen. En dat enkele maanden na een dubbel ­herseninfarct.

Ik heb echt geluk gehad. Ik ben nog niet helemaal de oude, maar ik zit op de goede weg. Als ik een halfuur wandel, begint mijn been nog wat tegen te trekken, maar ik kan bijna alles opnieuw: zwemmen, springen, op mijn tippen staan, en dansen dus. (lacht)

Je herseninfarct kwam er nadat je halsslagaders scheurden na een ritje in een rollercoaster in Phantasialand, vertelde je moeder.

Ik wil even iets rechtzetten: dat kán de oorzaak geweest zijn. Maar ik was twee weken eerder ook naar de kapper geweest, en misschien heb ik daar te lang in kappershouding - met mijn hoofd achterover - gelegen en is het letsel toen ontstaan.

Maar je voelde na dat achtbaanritje wel iets vreemds...

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN