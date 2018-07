Celien Hermans (25) openhartig over herseninfarct: "Zelfs douchen lukte me niet meer" SD

20 juli 2018

16u15

Bron: Radio 2 5 Showbizz Een dubbel herseninfarct waarbij ze het gevoel in haar linkerbeen verloor. Het overkwam Celien Hermans (25), dochter van Margriet Hermans, in januari zonder enige aanleiding. Ze belandde in het ziekenhuis en doorstond samen met haar familie enkele bange weken.

“Ik ben in januari in het ziekenhuis terechtgekomen na wat achteraf een dubbel herseninfarct bleek te zijn”, vertelde Celien Hermans in het Radio 2-programma Plage Préférée. Celien en Margriet Hermans (64) waren er te gast bij Kim Debrie. "Dat verwacht je natuurlijk niet als je 25 jaar bent. Ik had nog wel gevoel in mijn linkerbeen, maar kon het niet meer gebruiken. Ik kon nagenoeg niets meer alleen en had overal hulp bij nodig, zelfs bij het douchen."

Dat zorgde natuurlijk voor de nodige paniek en ongerustheid bij de familie Hermans. "Ik heb er nachten van wakker gelegen", vertelde Margriet. "Maar ze was in goede handen. We hadden alle vertrouwen in de specialisten."

De hele ervaring was vooral confronterend en zorgde voor een reality-check. "Ik wil focussen op wat ik graag doe. Want het kan morgen allemaal gedaan zijn", vertelde de jonge twintiger.

Celien is intussen voldoende hersteld en werkt volop aan haar debuutalbum. Eind juni stelde ze haar nieuwe single 'Ritme In Mij' voor.