Celien, dochter van Margriet Hermans, blijft samenwerken met ex-man: "Moedig, maar niet evident"

26 oktober 2019

08u00 1 Showbizz Celien Deloof (26), de dochter van Margriet Hermans, en haar echtgenoot Nico Vergaelen zijn na negen jaar uit elkaar, maar ze blijven wel samen hun vastgoedkantoor runnen. Dat is volgens therapeuten en psychologen niet evident, maar wel moedig.

Celien Deloof en haar man maakten gisteren bekend dat ze na negen jaar, waarvan vier jaar als getrouwd stel, niet langer een koppel zijn. Details over hun scheiding wilden ze niet kwijt, maar ze lieten wel weten dat het vastgoedkantoor dat ze samen uit de grond stampten (C&N Vastgoed en Beheer) gewoon blijft bestaan en geen invloed zal ondervinden van hun breuk. "Het is niet evident om samen te werken na een relationele breuk", zegt relatietherapeute Chloé De Bie, die al te zien was in het VTM-programma 'Koppels'. "Ik denk dat veel ex-partners dit in het begin onderschatten. Soms lukt het, maar ik heb het nog niet zo vaak weten slagen. Mensen gaan immers uit elkaar met een réden."

Respect blijft overeind

Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck hebben het ook geprobeerd na hun scheiding. Ze zouden op zakelijk vlak partners in crime blijven en met elkaar verbonden blijven door hun restaurants. Maar erg lang heeft die zakelijke samenwerking nadien niet meer geduurd. "Veel hangt af van wat de achterliggende redenen zijn van de relatiebreuk", meent Lut Celie, psychotherapeut van De Bleekweide. "Als het vertrouwen weg is, als er kwaadheid of haat in het spel is - bijvoorbeeld omdat de ander je bedrogen heeft - dan denk ik dat het niet mogelijk is na zo'n relatiebreuk nog samen te werken. Maar er zijn ook relaties die gebaseerd zijn op echte vriendschap en gewoon eindigen omdat de partners uit elkaar gegroeid zijn. Als de vriendschap, het basisvertrouwen en het respect overeind blijven, zijn er wél mogelijkheden. Het is dan zelfs een voordeel dat je elkaar door en door kent."

Chloé De Bie benadrukt dat uit elkaar gaan steeds een pijnlijke zaak is voor álle betrokkenen: "Ik vind het altijd moedig als mensen proberen om de zaak die ze samen hebben toch verder te zetten. Soms is dat ook uit financiële noodzaak: als het bedrijf na de scheiding gesplitst moet worden, betekent dit vaak ook het einde van het bedrijf. Als je beslist om op zakelijk vlak samen verder te werken, is er één gouden regel: communiceren, communiceren, communiceren. Laat weten wat je verwacht van de ander en wees héél concreet. Zeg niet: ik wil dat je goed blijft functioneren op het werk, maar zeg wát je dan precies verwacht. Er kunnen makkelijk veel extra spanningen ontstaan. Hoeveel tijd spendeer je bijvoorbeeld op het werk? Is dat plots minder omdat er 's avonds een nieuwe partner thuis op je wacht?"

Vragen van vrienden

Een nieuwe partner moet volgens De Bie bovendien akkoord gaan met het feit dat je blijft samenwerken met je ex. "Evident is dat niet. Je ziet je ex élke dag op kantoor, wat tot wrijvingen kan leiden. Die nieuwe partner moet héél veel vertrouwen in je hebben en niet ongerust worden als je eens moet overwerken. Jaloezie is nooit ver weg. Ook voor de kinderen is het verwarrend: mama en papa zijn gescheiden maar werken nog wel samen? En in de omgeving zal de situatie heel wat vragen oproepen: hij heeft je dat gelapt en toch blijf je met hem werken?"

Relatietherapeuten geven vaak het advies om elkaar een tijdje niet te zien of te horen, kwestie van het liefdesverdriet sneller te verwerken. Want als je elkaar dagelijks ziet, komen de herinneringen boven en kan het verdriet groter worden. De Bie: "Er is geen algemene regel die zegt hoelang je je ex-partner best niet ziet. Als er kinderen zijn, kan je trouwens niet stoppen met communiceren. Maar na een scheiding heb je wel een soort afkickperiode nodig. Tijd en rust om je hart te laten helen."