Celien Deloof krijgt goed nieuws na dubbel infarct in 2018: “Mijn hersenen zijn weer een jaar goedgekeurd”

“Gelukkig ondervond ik geen blijvende schade door het infarct, dankzij de goede begeleiding van m’n arts, kinesist en het volledige medische team”, vervolgt ze. “Vandaag had ik m’n jaarlijkse controle en gelukkig was er niets ‘abnormaals’ te zien. Over de slimheid van m’n hersencellen is niet gesproken”, grapt Celien, bij een foto tijdens de controle.

Celien Deloof liep het dubbele herseninfarct op begin 2018 na een ritje in een achtbaan in het pretpark Phantasialand. “Ik kreeg toen een vreemd gevoel aan m’n oren”, vertelde de dochter van Margriet daar eerder over in interviews. “Op het eerste zicht leek er weinig aan de hand, maar daarna kreeg ik ook andere klachten. Zo begon m’n been vervelend te doen. Ik was niet verlamd of zo, maar ik moest heel bewust nadenken als ik mijn been wou optillen of neerzetten. Op twee dagen tijd is dat verergerd. ’s Avonds in bed merkte ik plots dat enkel mijn rechterkant nog bewoog. Toen zei ik tegen mijn man: ‘Nico, we gaan nú naar de spoed!’ CVA, ofwel dubbel zuurstoftekort in mijn hersenen, luidde de diagnose.”