Celien Deloof kreeg heel wat commentaar na haar maagverkleining: "Nu ga je weer lekker veel eten zeker?"

10 april 2019

12u00

Bron: Humo 2 Showbizz Celien Deloof, de dochter van Margriet Hermans, heeft het voor elkaar. Ze heeft een leuke job als immomakelaar en een muziekcarrière die de hoogte in gaat. Maar nadat ze bekend maakte dat ze een maagverkleining had ondergaan, kreeg ze heel wat bagger over zich heen.

“’Lekker makkelijk, zo’n operatie! Nu ga je weer lekker veel eten, zeker. En wij zullen wel betalen!’ Zulke dingen kreeg ik te horen”, vertelt Celien in Humo. “Terwijl ik er mee naar buiten ben gekomen om anderen te helpen als ze afzien zoals ik destijds.” Zo’n maagverkleining gebeurt ook meer en meer bij jongeren volgens Celien. “Dat steeds vaker, vooral om ergere problemen op latere leeftijd te voorkomen. Bij mensen met een BMI hoger dan 40 wordt de operatie terugbetaald, bij mensen met diabetes moet je BMI meer dan 35 bedragen. Maar ik zal in de toekomst minder medische problemen hebben, die het ziekenfonds anders veel meer gekost zouden hebben”, klinkt het.

Celien sukkelt al lang met haar gezondheid. Ze heeft een zware vorm van diabetes en had op haar 19de al vier maagzweren. “Dat was van de stress”, aldus Celien. “Niet alleen van hard te studeren. Ik verdronk in het pleasen van anderen, en wat ik moest doen om aardig gevonden te worden. Maar na mijn herseninfarct heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Nu stop ik daarmee’. Celien kreeg het infarct allicht naar een ritje in een rollercoaster. “Dat zou de oorzaak geweest kunnen zijn van infarct”, zegt Celien. “Maar het kan ook gebeurd zijn toen ik bij de kapper mijn nek naar achteren boog. Mijn halsslagader is op een zwakke plek gescheurd en daardoor is er een bloedpropje naar mijn hersenen geschoten. Ik heb daar niets van gemerkt, maar opeens kon ik mijn linkerbeen niet meer bewegen. Als je op je 25ste van scanner naar scanner gedragen moet worden, dan doet dat iets met je. Ik heb daarna besloten te stoppen met pleasen en te springen voor anderen, ik wilde beter voor mezelf zorgen en mijn energie op mijn eigen leven richten. Ik ben een beetje egoïstischer geworden.”

