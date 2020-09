Celien Deloof heeft een nieuwe liefde gevonden: “Hij maakt mij heel gelukkig” MVO

21 september 2020

22u57 1 Showbizz Na een moeilijke periode heeft Celien Deloof (27) een nieuwe liefde gevonden. Dat maakte ze bekend in ‘Gert Late Night’.

“Hij is 3 jaar ouder dan ik en zijn naam is Chris,” zegt ze glunderend. “Hij is een hele zorgzame, begripvolle, lieve jongen die mij heel gelukkig maakt. Het is geen bekende Vlaming en ook geen zoon of dochter van”, benadrukt ze nog.

Chris is alvast goedgekeurd door mama Margriet Hermans, die ook te gast was in het programma. “Voor ons heeft dat in die coronatijden langer geduurd om hem te leren kennen, maar ik denk wel dat het een match is.”

Bewogen jaren

Dat liefdesgeluk is welkom voor Celien, want ze heeft enkele bewogen jaren achter de rug. De dochter van Margriet Hermans kreeg een herseninfarct, onderging een obesitasoperatie en ging na bijna tien jaar uit elkaar met haar man Nico. De twee werkten eerst nog samen in hetzelfde immokantoor, maar dat verliep moeilijker dan gedacht en dus gingen ze ook zakelijk elk hun eigen weg

Bekijk ook: Op de Dag van de Dankbaarheid zingt Celien een prachtig lied voor mama Margriet



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.