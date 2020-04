Celien Deloof drinkt niet tijdens de lockdown: “Enkel voor mezelf een cocktail shaken? Daar begin ik niet aan” Steve Stevens

Bron: Story 0 Showbizz Ruim een kwart van de Vlamingen drinkt in deze coronatijden meer frisdrank en alcohol, en grijpt sneller naar zoete en zoute snacks. Dat blijkt uit een recente analyse van ons consumptiegedrag door de UGent. Tegelijk zegt 41 procent eerder gezonder gegeten en gedronken te hebben tijdens de lockdown, onder meer omdat we meer tijd hebben om zelf te koken. Dat gaat ook op voor zangeres Celien Deloof (27), de dochter van Margriet Hermans. In haar gedwongen afzondering houdt ze zich bezig met het online afwerken van haar opleiding tot vastgoedmakelaar, het huis opruimen, in de tuin werken, gezond koken, genieten van het zonnetje en gaan wandelen in het bos met haar twee hondjes. “Sinds ik vorig najaar gescheiden ben van mijn man Nico, zijn zij mijn enige gezelschap in huis”, vertelt ze in Story.

Lukt het om alleen te zijn?

Ik hoor en zie mama nog heel vaak, dat valt dus wel mee. Ik probeer me ook niet te veel zorgen te maken over de toekomst, al zijn er wel een heel aantal optredens geschrapt voor de komende maanden. Dat is niet prettig, omdat mijn muziek mijn hoofdinkomen is. Veel artiesten zitten in hetzelfde schuitje. Het is een pittige periode en prettig is het niet, maar ik ben zeker dat we er sterker uit zullen komen.

Vind je in deze tijden troost in een glas?

Ik voel niet de behoefte om méér te gaan drinken, nee. Ik heb een aantal vriendengroepen en op een vaste avond in de week bellen of skypen we. Er wordt dan weleens geklonken, maar ik neem altijd iets fris, om verschillende redenen. Bubbels verdraag ik niet goed meer sinds mijn maagverkleining van bijna twee jaar geleden. Ik ben toen 45 kilo verloren. En een cocktail, dat lukt nog wel op vakantie, maar om nu voor mij alleen hier te gaan shaken thuis, nee, daar begin ik niet aan. Dan hou ik het tijdens zo’n e-pero liever gezond. Ik heb nu zo’n limonadesiroop met pina colada-smaak ontdekt die je moet aanlengen met water. Erg lekker. Ook de snacks tijdens zo’n skypemomentje hou ik bewust gezond: geen chips of borrelnootjes voor mij, maar rauwe groentjes of hummus.

