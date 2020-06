Celien Deloof begint webwinkel: “Financieel is dit een oppepper” Redactie

03 juni 2020

06u00

Bron: TV Familie 1 Showbizz Vlaamse artiesten kreunen onder de coronamaatregelen. Ook voor zangeres Celien Deloof (27), dochter van Margriet Hermans, is het een serieuze dobber. “ Ook al ben ik geen Willy Sommers met 300 optredens per jaar, met de zomer inbegrepen zijn er toch al meer dan 60 van m’n optredens geschrapt”, zegt ze in TV Familie. Gelukkig heeft de zangeres sinds kort een eigen webshop.

Celien zegt in TV Familie dat ze zichzelf niet in een slachtofferrol wil wurmen. “Ik ben lang niet de enige artiest zonder werk”, vertelt ze. “Ik probeer nu wekelijks live te zingen via Facebook en Instagram, dat vinden de fans fijn. Soms zing ik samen met mama. Best leuk! En om de twee weken presenteer ik een programma op Ment TV. Zo kom ik nog eens buiten, hé.”

Sinds begin mei heeft Celien ook een eigen webshop: Dett.be. “Ik verkoop kledij, accessoires, schoenen, juwelen, handtassen...”, zegt ze enthousiast. “Daar kruipt nu veel tijd in, en ’t begint stilletjes aan op gang te komen. Financieel is dit een oppepper. Het idee van die webshop had ik al in november, hoor. Het is dus niet ontstaan door de coronaperiode. Maar nu was het uiteraard wel dé ideale periode om een webshop te lanceren.”

(Lees verder onder de foto.)

Celien krijgt ook heel wat complimentjes over haar ‘nieuwe’ uiterlijk. “En dat doet deugd”, zegt ze glunderend. “Want ja, ik heb wel een andere periode gekend, toen ik dikker was. Toen hebben mensen mij hard aangepakt... Ik heb wel een operatie ondergaan, maar mentaal bleef het moeilijk, ook al viel ik veel af. Nu voel ik me vooral heel gezond, vitaal en energiek. Ik moet mezelf ‘s morgens niet meer uit bed sleuren. Ik krijg nu les van een personal trainer en ga vaak wandelen met m’n twee hondjes. En ik neem ook elke dag m’n portie vitamientjes. Ik zit beter in m’n vel, maar mentaal zit het nog niet 100% goed. Hoewel ik sinds m’n herseninfarct wel meer voor m’n doelen en dromen durf te gaan. En ik voel me steeds sterker worden. Ik durf nu te zeggen: ‘Ik ben Celien en ik kan zingen, voilà!’” (lachje)

De dochter van Margriet krijgt nu ook behoorlijk wat mannelijke aandacht. “Ja, sinds ik slanker ben, ontvang ik zo nu en dan van die berichtjes”, zegt ze. “Da’s leuk, ja. Maar ik ben daar in feite niet zo mee bezig. Ik heb het ook nooit door als mannen met mij beginnen te flirten. Ik geniet er nu gewoon van om m’n leven weer op z’n plooi te krijgen en mezelf echt goed te voelen."

Lees ook:

Vastgoedtips van Celien Deloof & Eveline Hoste: “Het is geen goed idee om je huis aan een hogere prijs te koop te zetten” (+)

Celien, dochter van Margriet Hermans, is al 45 kilo lichter: “Ik accepteer mijn lichaam, maar mooi vind ik mezelf niet”