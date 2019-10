Celien, de dochter van Margriet Hermans, en echtgenoot Nico uit elkaar: “Na 9 jaar werden verschillen tussen ons te groot” TDS

25 oktober 2019

07u23

Bron: Showbizz-Site 3 Showbizz Celien Deloof (26), de dochter van Margriet Hermans, en haar echtgenoot Nico Vergaelen zijn uit elkaar. Dat laat het ex-koppel zelf weten aan de Showbizz-Site. De twee stapten in 2015 in het huwelijksbootje, en waren ook voor hun bruiloft al lang samen. Na jaren werden de verschillen naar eigen zeggen toch te groot.

Hoewel Celien en Nico al in augustus hun relatie hebben verbroken, maken ze nu pas het nieuws bekend. Dat doen ze om hun omgeving op te hoogte te stellen van de gevoelige situatie, zo stelt de Showbizz-Site. Toch blijft het ex-koppel op de vlakte: “Na 9 jaar moeten we inzien dat de verschillen tussen ons te groot geworden zijn. Details doen niet ter zake, het belangrijkste is dat we op een goede verstandhouding alles kunnen uitwerken. We hopen dan ook dat we dit in alle sereniteit kunnen doen”, luidt het.

Op 29 mei 2015 trouwden Celien en Nico voor de wet. De dag daarna organiseerden ze een huwelijksfeest in hun tuin. “Alles is verlopen zoals gepland”, vertelde Celien toen in Primo. “Zelfs de weergoden waren ons gunstig gezind.” Voor mama Margriet werd de huwelijksdag bijzonder emotioneel, gezien Celien haar enige dochter is. “Ze heeft veel traantjes weggepinkt, maar het waren vooral tranen van blijdschap. Ze is heel blij met Nico als schoonzoon”, klonk het toen trots.

Of de twee inmiddels al wettelijk gescheiden zijn is niet duidelijk. Wat wel zeker is: het vastgoedkantoor dat ze samen uit de grond stampten (C&N Vastgoed en Beheer) blijft gewoon bestaan en zal geen invloed ondervinden van hun breuk.