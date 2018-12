Céleste, de dochter van Goedele Liekens: “Ik heb al die boeken van ons mama niet gelezen hoor” TK

07 december 2018

14u00

Wie al eens naar 'Bloed, Zweet en Luxeproblemen' heeft gekeken, zag daar Céleste Cockmartin (19) in opduiken, ons beter bekend als een van de dochters van Goedele Liekens. Maar dat wil niet zeggen dat ze enorm open is over alles wat met seksualiteit te maken heeft, vertelt ze in HUMO. "Mama weet dat Merel en ik haar boeken niet echt gelezen hebben. Het blijft toch raar dat wat daarin staat, allemaal uit haar hoofd komt."

Als je mama een beroemde seksuologe is, is dat niet altijd even makkelijk voor de vriendjes van haar dochters. “Telkens als een vriendje wist wie ze is, dacht hij: die Goedele weet alles over seks en als ik het niet goed doe, zal Céleste dat wel met haar bespreken. Op school vroeg iedereen me ook altijd: ‘Kun je niet eens een seksboek van je moeder meebrengen?’ Nu ik wat ouder ben, vind ik het wel leuk om bij een verjaardag te kunnen zeggen: ‘Hier, ‘De seksbijbel’ van mijn mama!’ Maar toen ik jong was, vond ik het heel gênant, omdat ik zelf nog niet echt wist wat seks was.” Zelfs heeft ze hem niet gelezen. “Mama weet dat Merel en ik haar boeken niet echt gelezen hebben. Het blijft toch raar dat wat daarin staat, allemaal uit haar hoofd komt.”

Ze praten er ook niet vaak over met hun moeder. “Iedereen denkt dat wij aan tafel rustig aan elkaar vragen: ‘En? Hoe is het vandaag met je clitoris?’ Maar zo gaat het er bij ons helemaal niet aan toe. Als ik met een vraag over seks zit, zal ik het antwoord waarschijnlijk ook eerst op Google zoeken en daarna pas naar mijn moeder gaan. Ze zal misschien boos zijn dat ik dat nu zeg, maar het is de waarheid.”

Céleste had het in HUMO ook even over de kledingstijl van Goedele, die lang te boek stond als de slechtst geklede BV. “ Als mama naar het internaat kwam, waren we allebei als de dood dat onze vriendinnen zouden lachen om wat ze nu weer aanhad. Op den duur legden we vooraf een outfit voor haar klaar als ze naar school moest komen.”

