CELEBS 24/7. Will Smith zijn eerste boek kwam net uit en herken jij die vampier op de foto?

Will Smith is supertrots want zijn eerste boek kwam zonet uit. De schilderij op de cover van zijn boek werd gemaakt door kunstenaar Brandan Bmike Odums. “Er zitten vijf lagen op, elk voor een andere fase in mijn leven”, schrijft Will.

Aceteur Nicolas Cage moet afscheid nemen van zijn moeder, dat liet zijn broer Christoper weten op Facebook. Joy Vogelsang, zoals hun moeder heet, was danseres en stierf op 85-jarige leeftijd. “Mijn moeder zei me ooit dat ik erg aanhankelijk ben. Ik was beschaamd door de term ‘aanhankelijkheid’. Ik dacht dat het iets slechts was, iets om mee te lachen. Maar mama keek me diep aan en zei dat aanhankelijkheid iets goeds is en dat anderen me niet in verlegenheid moesten brengen omdat ik van nature aanhankelijk ben”, schrijft Nicolas broer bij een foto van zijn moeder.

Ed Sheeran onderging een totale metamorfose en werd even een vampier voor de nieuwe videoclip van ‘Bad Habits’. Hij verontschuldigt zich alvast bij zijn mede-rosharigen dat hij blond was voor drie dagen. “Het zal nooit meer gebeuren”, lacht de zanger. De volledige clip is vanaf vrijdag 25 juni te bekijken.

Model Romee Strijd geniet van haar laatste dag in Ibiza met goed gezelschap, zo te zien.

En Susan Sarandon en Geena Davis vieren 30 jaar Thelma & Louise met hun legendarische kus en al even legendarisch auto. “We hebben de film met veel plezier herbekeken en zijn opnieuw geïnspireerd geraakt door het verhaal van twee vrouwen die hun lot in eigen handen namen”, schrijft actrice Geena Davis.

