CELEBS 24/7. Usher is opnieuw papa geworden en Lady Gaga reist graag in stijl

TV Move over, ‘Bridgerton’: ‘Squid Game’ is officieel de best bekeken Net­flix-se­rie ooit

7:53 Het zat eraan te komen, maar ondertussen is het officieel. De Koreaanse serie ‘Squid Game’ is wereldwijd door maar liefst 111 miljoen abonnees bekeken. Als gevolg mag de reeks zich de best bekeken serie op het streamingplatform noemen. Een eer die in het verleden weggelegd was voor ‘Bridgerton’.