CELEBS 24/7. USA viert Vaderdag: Kim Kardashian zet Kanye West in de bloemetjes en herken jij deze bekende familie?

Showbizz Con­go-specialist Erik Bruyland over de wantoestan­den in z’n geboorte­streek: “Op een bepaald moment was het kiezen tussen de maffia of vertrekken”

19 juni “Ik wil de plunderingen van Leopold II in Congo niet minimaliseren, maar de leegroof die er nu aan de gang is, is vele malen erger”, zegt Erik Bruyland (68). Met ‘Kobalt Blues’ schreef hij een onthutsend verhaal over de leegroof van onze voormalige kolonie. “Er zit ginds voor 3.000 miljard euro waardevolle metalen in de grond, maar het Congolese kobalt voor onze smartphones moeten we in China kopen.”