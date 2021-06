CELEBS 24/7. Robbie Williams gaat kaal en Kim Kardashian heeft iets te vieren

‘Umbrella’-zangeres Rihanna had het de afgelopen dagen net zoals ons enorm warm. De Barbadiaanse plaatste een foto van zichzelf in oranje doorschijnende lingerie. Op die manier promoot ze ook meteen haar eigen modehuis ‘Fenty’ dat ze in 2017 oprichtte.

Het zonnetje scheen duidelijk ook in Groot-Brittanië. De ideale gelegenheid voor ex-voetballer David Beckham om een topless foto te plaatsen.

Robbie Williams is haast onherkenbaar nadat de zanger besloot dat het tijd was om kaal te gaan. “Het is alles of niets als het op Robbie’s haar aan komt... en blijkbaar was het deze keer niets”, schrijft zijn vrouw Ayda bij een filmpje waarin ze de ‘Angels’-zanger met de tondeuse een handje helpt.

Toeters en bellen bij Pink. Zij vierde de tiende verjaardag van haar dochter Willow, waarmee ze eerder dit jaar het nummer ‘Cover Me In Sunshine” opnam.

Waar de ene zangeres de 10e verjaardag van haar dochter viert, verwelkomt de andere haar eerste kindje. Pussycat Dolls-zangeres Jessica Sutta werd op 25 mei trotste mama van haar zoontje Michael Jesse, “MJ”. Moeder en baby maken het goed, laat ze weten op haar Instagram-pagina.

Naast al die vreugde heeft ook Kim Kardashian iets te vieren. Al is die reden minder schattig dan die van Pink of Jessica. De reality-ster behaalde namelijk 225 miljoen volgers op haar Instagram-account. Om haar nieuwe én oude fans te trakteren, poseerde ‘Kim K’ nog maar eens in bikini.

