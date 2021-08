CELEBS 24/7. Madonna viert 63ste verjaardag en herken jij die piepjonge acteur op de foto?

TV BINNENKIJ­KEN. Apparte­ment uit ‘Dertigers’ te koop voor half miljoen euro

11:02 Fan van de serie ‘Dertigers’ en altijd al willen wonen in het appartement van Alex (Kristof Goffin) en Elias (Yemi Oduwale)? Dan heb je geluk, want het stekje van deze twee personages staat te koop. Al zal je wel stevig in je zakken moeten tasten, want het stulpje is maar liefst 550.000 euro waard.