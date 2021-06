CELEBS 24/7. Madonna gaat weer uit de kleren en Ed Sheeran viert tien jaar ‘The A Team’

Showbizz Droomt Tourist LeMC nog van een kleine Martha? “Ze heeft zelf al zo’n sterk karakter, dus misschien is dat wel genoeg”

12 juni Zaterdag was Tourist LeMC (37) te gast in ‘Speeltijd met Ann Van Elsen’ op Joe. De vertelde onder meer hoe hij op het rechte pad is kunnen blijven en of er ooit nog een kleine Martha komt. “Het is niet waarom we nog een derde gemaakt hebben.”