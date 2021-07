Celebs 24/7. Lizzo toont trots haar lichaam en Demi Lovato voelt zich sexy in de badkuip

Demi Lovato voelt zich het meest sexy wanneer die volledig naakt is... in de badkuip, zonder make-up, zonder extensions en zonder valse wimpers. “Gewoon mezelf in mijn puurste vorm”, schrijft de popster. “Ik voel me niet altijd op mijn gemak in mijn huid/lichaam, dus ik ben meer dan dankbaar dat ik me op deze momenten, wanneer ik het meest kwetsbaar ben, mooi kan voelen en mezelf kan accepteren zoals ik ben.”

Amber Heard werd voor het eerst in het openbaar gespot met haar dochter Oonagh. De ‘Aquaman’-actrice werd in april voor het eerst mama via een surrogaatmoeder. Daar koos ze bewust voor nadat ze te horen kreeg zelf nooit kinderen te kunnen krijgen.

David Beckham en zijn zonen Romeo en Cruz brachten een bezoekje aan de kapper en kwamen alle drie met een kleurrijk kapsel terug. David herinnert zijn zonen er wel graag aan wie het het eerst deed. “Soms moeten de jongens eraan herinnerd worden wie het het eerst deed in de jaren 90", schrijft Beckham. “Aan hun gezichten te zien zijn ze er niet blij mee.”

Justin Bieber en Hailey Baldwin maken komaf met de eerdere geruchten dat er een haar in de boter zou zitten tussen hen. Die roddels deden de ronde nadat een filmpje opdook waarop het lijkt alsof Justin fel uithaalt naar Hailey. “Herinneringen aan een geweldig weekend. Ik had de beste tijd waarin ik omringd werd met enorm veel liefde”, schrijft Hailey in een story. Daarin is te zien hoe ze Justin een liefdevolle zoen geeft. “Elk ander verhaal dat de ronde doet, is vals nieuws. Ga niet mee met de negatieve bullshit die verteld wordt, mensen”, geeft Hailey haar fans nog mee.

Nick Jonas heeft onder zijn baard nog steeds een babyface, zo blijkt. “Ik heb me na lange tijd nog eens geschoren”, schrijft de Jonas-broer bij een foto die ons terug de tijd in katapulteert naar anno 2005, toen hij in de populaire Disney Channel-serie ‘The Jonas Brothers’ te zien was.

Lizzo toont trots haar lichaam. “Ik lijk op een Barbie, maar speel niet met mij”, schrijft de ‘Juice’-rapper.

En John Legend moest afscheid nemen van zijn trouwe viervoeter Pippa. “We gaan onze kleine Pippa missen”, laat Legend weten. “Op deze foto leeft ze nog haar beste leven: onderweg met haar vader, en parels om haar nek. Ze was slim, chique en pikte geen onzin. Ze heeft ons tien jaar lang veel plezier gebracht. We houden van je Pippa!”

