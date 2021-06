CELEBS 24/7. Lady Gaga pronkt met haar decolleté en Emily Ratajkowski ligt onder vuur

Chrissy Teigen (35) zit terug op Instagram nadat ze lange tijd niets meer van zich liet horen. Ze kwam namelijk even geleden in een cyperpest-schandaal terecht met een Amerikaanse realityster: Courtney Stodden (26), die zich identificeert als non-binair. Chrissy zou in 2011 gestuurd hebben dat Courtney zichzelf van kant moest maken nadat die trouwde met de toen 51-jarige Doug Hutchison. Teigen heeft zich uitgebreid verontschuldigd en is na drie weken weer te zien op sociale media. “Zo trots op onze kleine danser!”, schreef haar man John Legend (42) onder een foto van Teigen, die haar vijfjarige dochter vasthoudt.

Lady Gaga (35) geniet van het mooie weer in een zeer strak nude topje met een opzichtig decolleté. De popkoningin postte onlangs ook een foto van zichzelf met een kleine stringbikini.

Op 8 juni krijgt comedian Dave Chappelle (47) een verrassingsgast over de vloer in zijn podcast ‘The Midnight Miracle’, maar Page Six lijkt al te weten wie dat gaat zijn. Volgens de tabloid is dat niemand minder dan voormalig Amerikaans televisiehost David Letterman (74). De twee leerden elkaar kennen in 2014. Chappelle was toen de allereerste gast in Lettermans ‘Late Show With David Letterman’. Letterman reisde vorig jaar in juli af naar Yellow Springs in Ohio, waar Chappelle hem zou hebben geïnterviewd voor zijn podcast.

Kim Kardashian (40) wordt door leden van de Hindoe-religie respectloos genoemd omdat ze pronkt met oorbellen met het heilige ‘Om’-symbool in een stomende fotoshoot. De realityster postte vorige week beelden van zichzelf, waarop ze te zien is met oversized zilveren hoepels in haar oren, zware make-up en een dieprode outfit.

Acteur Ian Somerhalder (42) steekt zichzelf strak in het pak. “Ik denk niet dat Damon (zijn alter ego in ‘The Vampire Diaries’, nvdr.) en ik dit ooit gedragen hebben in de show, maar man, ik zou het met trots gedragen hebben. Aan allen die gediend hebben in het verleden, heden en zullen dienen in de toekomst, wij danken u. Voor jullie opoffering, harde werk, dapperheid en vindingrijkheid. Dank u”, schrijft hij.

Ook model Emily Ratajkowski (30) krijgt op sociale media een waterval aan kritiek over zich heen nadat ze een foto van haar drie maanden oude baby deelt, die nogal ongemakkelijk aan haar arm bungelt. “Vooravond van mijn verjaardag met een droom van een vakantiepartner”, schreef ze bij de kiekjes. Maar in plaats van wensen kreeg ze verwensingen. “Een baby is geen accessoire voor Instagram”, reageerde iemand. “Ken je de angst die je voelt als je kleine kinderen hun huisdieren onhandig ziet vasthouden? Ja, dat is hoe ik me voel over Emily Ratajkowski die levende wezens vasthoudt,” schreef een ander.

Scott Disick (38), de ex-man van Kourtney Kardashian (42), waant zich vandaag naar goede gewoonte weer de koning te rijk. “Ook al is dat niet altijd gemakkelijk”, schrijft hij.

En actrice Reese Witherspoon (45) heeft haar vakantiemodus aan staan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)