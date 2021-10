CELEBS 24/7. Kylie Jenner toont haar zwangere buikje en een intiem moment voor de Beckhams

Royalty “Spaanse koning Juan Carlos kreeg van geheime dienst injecties om zijn libido te verlagen”

14:07 De Spaanse geheime dienst heeft koning Juan Carlos (83) in het verleden geïnjecteerd met vrouwelijke hormonen in een poging zijn libido te verlagen. Dat beweerde een voormalig politiecommissaris tijdens een parlementaire hoorzitting. De agent in kwestie, José Manuel Villarejo, was er om te getuigen over chantage en corruptie binnen de politieke en zakelijke top.