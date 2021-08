CELEBS 24/7. Kim Kardashian poseert backstage bij Kanye en Naomi Campbell herdenkt Chadwick Boseman

Een boek lezen? Dat doet Madonna uiteraard in haar hoogsteigen stijl.

Eentje voor de fans van Harry Potter: actrice Evanna Lynch werd herenigd met de tweeling James en Oliver Phelps. Die maken blijkbaar een reisshow. “Ik kan nog niet veel verklappen over de avonturen die we beleefd hebben”, zegt Evanna. “Het was een geweldige en rare manier om mijn eerste week als dertiger door te brengen.”

“Het is al te lang geleden sinds ik een video heb gepost waarin ik aan het twerken was", zegt Lizzo. En daar brengt ze dus meteen verandering in.

Dat Kim Kardashian in een trouwjurk op het releasefeestje van Kanye West verscheen, schreven we al. Nu deelt de realityster zelf enkele beelden van achter de schermen. Daarop is ze niet alleen tijdens haar optreden te zien, maar ook achter de schermen met Kanye, in de kleedkamer van het stadion waar de show werd gehouden.

Met deze sexy video maakt Rihanna haar publiek warm voor de derde ‘Savage x Fenty’-modeshow. Die zal naar goede gewoonte vanaf eind september op Amazon Prime te zien zijn.

Naomi Campbell herdenkt acteur Chadwick Boseman, die een jaar geleden overleed aan darmkanker.

Kylie Jenner deelt beelden uit een fotoshoot voor Elle Russia. De realityster en onderneemster zou ondertussen zwanger zijn van een tweede kindje, maar daar is op de foto alleszins nog niet veel van te merken.

Elliot Page is niet alleen acteur, maar waagt zich nu ook aan een zangcarrière. De acteur uit onder meer ‘Juno’ en ‘Inception’ heeft een EP opgenomen met goede vriend Mark Rendall, klinkt het.

Ed Sheeran heeft er zijn eerste concert voor een groot publiek in lange tijd opzitten, en dat heeft duidelijk deugd gedaan. “Geweldig om terug te zijn”, klinkt het.

Kaley Cuoco heeft net de opnames van haar nieuwe film ‘Meet Cute’, waarin ze samen met Pete Davidson speelt, afgerond. “Ik zou het telkens weer opnieuw willen doen", zucht ze. “Ik genoot van elke mens die betrokken was bij deze bijzondere film.”

Bryan Adams deelt een foto uit de oude doos. “Geen idee wie die foto genomen heeft of wie mijn haar zo heeft geknipt, maar ik moest lachen toen ik het zag."

Kendall Jenner is het gezicht (en het lijf) van de nieuwe campagne van modemerk Jacquemus. En daar ging ze helemaal voor uit de kleren, op een handtas, sokken en sandalen na. En daar beleeft het internet veel plezier aan.

Voor de boekenfans: er is een verfilming van het boek ‘Daisy Jones and the Six' in de maak. Sam Claflin gaat daarin Billy spelen, en stelt in dit filmpje ook de andere hoofdrolspelers voor. Je herkent misschien Riley Keough (als Daisy) en Suki Waterhouse (Karen). Camila Morrone, de vriendin van Leonardo DiCaprio gaat Camila spelen.

