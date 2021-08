CELEBS 24/7. Kate Bosworth en haar echtgenoot zijn uit elkaar en de opnames van ‘Emily In Paris’ zitten erop

TV Onschuldig of ongepast? Deze grappen uit ‘The Prince’ op HBO doen veel stof opwaaien

5 augustus De nieuwe HBO-animatieserie ‘The Prince’ valt niet bij iedereen in goede aarde. De satirische reeks over het Britse koningshuis kan op sociale media op veel kritiek rekenen, vooral omdat kijkers de gemaakte grappen “ongepast” of “respectloos” vinden. ‘The Prince’ vertelt met een knipoog het koninklijke leven vanuit het oogpunt van prins George (8), maar ook de andere leden van de Britse royals blijven niet gespaard.