CELEBS 24/7. Hilary Duff deelt foto’s van de bevalling en zwangere Cardi B doet een sexy dansje

Antwerpen/Werchter Glints dan toch niet op Werchter Parklife door hevige regenval: “Da’s kut na het coronajaar, maar ik kan het relative­ren”

16:34 “De bedoeling was om 50 minuten lang hard te gaan en vooral om écht te knallen. Het was echt een topshow geweest”. Aan het woord onze Antwerpse artiest Glints, ofwel Jan Maarschalk Lemmens (27). Door het hevige regenweer zag hij zijn eerste grote show in een lange tijd letterlijk in het water vallen: het langverwachte Werchter Parklife concert vanavond is afgelast.